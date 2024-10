Nuove accuse contro Puff Diddy: abusi sessuali su bambino di 10 anni

Nuove accuse contro Sean “Diddy” Combs: avrebbe drogato e aggredito sessualmente un bambino di 10 anni in una stanza d’albergo di New York City nel 2005 e, con modalità simili, anche un potenziale concorrente di 17 anni del reality televisivo “Making the Band” nel 2008

I suoi legali negano le due nuove accuse al magnate dell’hip hop, in carcere per abusi sessuali su più di 120 vittime, tra cui anche minori. Avrebbe poi messo a tacere le vittime attraverso ricatti e violenza.

“In tribunale, prevarrà la verità: cioè che il signor Combs non ha mai aggredito o abusato sessualmente nessuno: uomo o donna, adulto o minorenne”.

Il bambino di 10 anni era un aspirante attore e rapper che aveva viaggiato con i suoi genitori dalla California per incontrare i rappresentanti dell’industria musicale. Durante quella che doveva essere un’audizione per Combs, gli venne data una bibita drogata da un socio di Combs e venne aggredito sessualmente dal fondatore della Bad Boy Records, secondo l’accusa. Al suo risveglio, Combs minacciò di fare del male ai genitori del bambino se avesse raccontato a qualcuno l’accaduto, si legge nel documento.

In una seconda causa, un ragazzo non identificato di 17 anni ha detto che Combs lo ha costretto a subire atti sessuali durante un’audizione di tre giorni per lo show televisivo “Making the Band”, da lui prodotto. Quando l’aspirante concorrente si è rifiutato, è stato eliminato dalla competizione e non è riuscito a tornare nell’industria musicale per sette anni, secondo il documento.

www.rainews.it