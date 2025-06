Donna nera e queer sarà Gesù in Jesus Christ Superstar, polemiche a Hollywood

Cynthia Erivo sarà Gesù in una versione teatrale di Jesus Christ Superstar

La scelta dell’attrice britannica, l’acclamata strega Elphaba di Wicked accanto a Ariana Grande, ha scatenato l’ira di ambienti che l’hanno definita “blasfema” e “irrispettosa”. Erivo, che è nera e queer, apparirà nella produzione del musical cult di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice all’Hollywood Bowl di Los Angeles per tre serate, dal primo al 3 agosto.

L’attrice premio Tony e Grammy per la versione teatrale di Color Viola ha risposto con ironia alle critiche, sottolineando che si tratta “solo di un musical” e affermando in una intervista a Billboard: “Perché no? È impossibile accontentare tutti. È solo uno spettacolo di tre giorni all’Hollywood Bowl dove posso cantare fino allo sfinimento. Spero che la gente venga a vederlo e si ricordi che si tratta di un musical, l’ambiente più gay del mondo”.

Non è la prima volta che Cynthia, che ha fatto outing nel 2022 per una copertina di British Vogue, si confronta con Jesus Christ Superstar: nel 2020 aveva interpretato il ruolo di Maria Maddalena in una versione tutta al femminile dello show in cui aveva cantato il brano “I Don’t Know How to Love Him”. Stavolta a dirigerla all’Hollywood Bowl al fianco di Adam Lambert nella parte di Giuda sarà il Tony Award Sergio Trujillo, con la direzione musicale di Stephen Oremus. Né è la prima volta che il musical, composto in Liguria da Webber e Rice nel 1969, fa discutere.

Nato inizialmente come doppio album con Ian Gillan dei Deep Purple nella parte di Gesù, la storia degli ultimi giorni di Cristo in chiave rock tra atmosfere hippie e chitarre elettriche, con una sensualissima Maddalena e Giuda che diventava un predestinato alla dannazione, aveva fatto scandalo a Broadway e al West End prima di diventare un film di successo nel 1973 girato in Israele con la regia di Norman Jewison.

La Bbc bandì i 23 tracks dell’album come “sacrileghi”, mentre davanti ai teatri negli Stati Uniti si organizzavano picchetti che bollavano lo show come “anticristiano”. Da allora ci sono state tante versioni: Nel 2018 John Legend è stato Gesù in una versione live in onda per Pasqua sulla Nbc con Sara Bareilles nella parte della Maddalena, Alice Cooper come Erode e costumi ispirati alla moda di strada. ANSA – foto Yahoo