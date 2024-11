Crosetto: “Carabinieri in Palestina se garantita sicurezza”

L’Italia mandera’ i carabinieri in Palestina “solo se saranno garantite totalmente le condizioni di sicurezza”

Lo ha detto oggi a Venezia il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a margine delle celebrazioni per la Giornata dell’Unita’ Nazionale e delle Forze Armate, in merito al possibile invio di militari italiani per l’addestramento delle future forze di polizia palestinesi. Per Crosetto la missione “non puo’ essere una richiesta solo occidentale” e “ci deve essere la garanzia da parte di tutte le parti in campo”. ANSA

ROMA, 04 OTT – “Oggi a Gaza è richiesto il nostro intervento dei carabinieri italiani”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel suo discorso in occasione della cerimonia di avvicendamento del nuovo capo di Stato maggiore della Difesa, nell’aeroporto militare di Ciampino.

In commissione Difesa, Crosetto aveva inoltre riferito della richiesta da parte degli Stati Uniti per l’invio di 200 carabinieri a Gerico, in Cisgiordania, per formare le forze di polizia palestinesi. La richiesta dei carabinieri “su Gaza ci è stata fatta direttamente da Blinken (segretario di Stato Usa)”, ha fatto sapere il titolare della Difesa. “Intanto dobbiamo verificare le condizioni di sicurezza, la fattibilità e tutto il resto, poi decideremo”. (ANSA).