Incendio a Enilive di Milanofiori: 23 Smart elettriche andate a fuoco

Rozzano (Milano) – Erano tutte Smart elettriche le 23 auto andate a fuoco nella notte tra mercoledì 30 e giovedì 31 ottobre nel comprensorio Milanofiori, in un’area di parcheggio di Enilive Spa, società del gruppo Eni che si occupa di mobilità sostenibile e car sharing.

Il luogo dove si è sviluppato l’incendio, lungo la strada 9 di Milano Fuori, si trova nel territorio di Rozzano, al confine con Assago. Quando i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme, alle 3.30, il rogo era già esteso e aveva raggiunto tutte le auto posteggiate in quell’area, oltre a un furgone a gasolio, parcheggiato poco distante. Domate le fiamme, dei veicoli sono rimaste solo le carcasse.

Sono in corso le indagini per capire se si sia trattato di un atto doloso, o un fatto accidentale. I carabinieri di Rozzano hanno acquisito le immagini delle telecamere di zona, per esaminarne i fotogrammi, alla ricerca di dettagli utili a capire quanto accaduto.

https://www.ilgiorno.it