Trattato pandemico globale, Oms: “possibile concluderlo entro quest’anno”

“Sebbene gli Stati membri abbiano compiuto progressi nell’ambito dell’accordo sulla pandemia, alcune delle questioni più cruciali restano irrisolte. Esorto tutti gli Stati membri a continuare ad ascoltarsi a vicenda, all’interno della regione e oltre, a continuare a cercare un terreno comune e a concludere un accordo forte entro la fine di quest’anno, se possibile, e credo che sia possibile, perché le questioni in sospeso possono essere gestite. Esiste una via di mezzo per tutte le questioni controverse che restano. È nel vostro interesse comune farlo. E ripeto, ho visto il documento in dettaglio, è possibile concluderlo quest’anno”.

Così ieri il Direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante il suo intervento alla 74a sessione del Comitato regionale per l’Europa.

