Raid israeliano, strage di civili a nord di Gaza: 150 tra morti e feriti

Decine di civili uccisi e vasta distruzione. Appelli urgenti per soccorrere i moltissimi feriti, ma è difficile intervenire a causa dei continui attacchi nella zona

La guerra in Medio Oriente continua su più fronti, nuovi attacchi di Israele a sud del Libano e a nord di Gaza. Netanyahu, nonostante i diversi appelli internazionali, non ha nessuna intenzione di fermarsi e il conflitto rischia di estendersi ulteriormente come ha confermato anche il presidente russo Putin, coinvolto nell’altra guerra in Ucraina: “Può allargarsi su larga scala il conflitto in Medio Oriente”.

Nella Striscia di Gaza si registra una delle peggiori stragi di civili dall’inizio di questo conflitto. “Nell’ambito di un’escalation dell’attacco genocida nel nord di Gaza, questa sera le forze di occupazione israeliane hanno effettuato un attacco aereo su un complesso residenziale nel campo profughi di Jabaliya, provocando l’uccisione e il ferimento di circa 150 civili, tra cui donne e bambini”. Lo scrive l’agenzia palestinese Wafa.

Fonti locali hanno riferito che almeno dieci case nella zona di Al-Houja a Jabaliya sono state colpite da aerei da guerra israeliani, provocando l’uccisione e il ferimento di decine di civili e una vasta distruzione. Gli abitanti della zona colpita hanno lanciato appelli urgenti per chiedere assistenza per il trasporto dei feriti; tuttavia, le squadre di soccorso hanno incontrato notevoli difficoltà nel raggiungere la scena a causa dei continui attacchi delle forze di occupazione israeliane.

La guerra israeliana in corso a Gaza dall’ottobre 2023 ha finora causato almeno 42.847 vittime palestinesi documentate e oltre 100.544 feriti. I media statali libanesi riferiscono che un raid aereo israeliano ha colpito la periferia meridionale di Beirut, poco dopo che Israele aveva diramato avvisi di evacuazione. “Gli aerei da guerra israeliani hanno lanciato poco fa un nuovo attacco nella zona di Choueifat”, ha affermato l’agenzia di stampa nazionale ufficiale del Libano. I video mostrano una colonna di fumo che si alza dal luogo preso di mira e si può vedere un grande incendio.

