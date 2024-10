Malore durante partita con amici: morto ex calciatore Inter Luigi Rocca

Lutto nel mondo del calcio per la morte di Luigi Rocca, ex centrocampista 61enne che nella sua carriera ha vestito, tra le altre, anche la maglia dell’Inter

L’ex calciatore stava disputando una partita domenicale tra amici a Piacenza, sua città d’origine, quando si è improvvisamente accasciato sul campo davanti ai compagni. Come riporta MilanoToday, il 61enne è stato trasportato in elicottero all’ospedale Guglielmo da Saliceto, ma per lui non c’era più nulla da fare e i medici hanno solo potuto constatarne il decesso. Tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza ai familiari. “Profondamente rattristato dalla notizia” il Piacenza Calcio, fa sapere in una nota, “stringendosi in un forte abbraccio attorno alla sua famiglia”.

Chi era Luigi Rocca

Rocca, nato a Coli, era cresciuto nelle giovanili dell’Inter. Aveva fatto il suo esordio in Coppa Uefa proprio con la maglia nerazzurra il 30 settembre del 1981 subentrando a Lele Oriali nella gara contro l’Adanaspor.

Sempre con l’Inter aveva disputato la sua prima partita in Serie A il 16 maggio 1982 nella vittoria interna per 2-1 sull’Avellino. In seguito il centrocampista aveva indossato le maglie di Sanremese, Casertana e Piacenza, tra le altre. Aveva poi iniziato la carriera da miste con le giovanili del Piacenza, per poi guidare anche il Fanfulla, il Fiorenzuola e il Codogno.

