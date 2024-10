Si toccava i genitali sul treno Roma Fiumicino: denunciato nordafricano

Il video di quanto accaduto, filmato dalla stessa vittima, era finito sulla pagina di Welcome to Favelas

Era finito nei video girati da una “coraggiosa” pendolare. Di fronte a lei la scena di un uomo che si toccava i genitali con i pantaloni slacciati. Non è stata però la sola il 14 ottobre scorso, a notare la scena. Diversi passeggeri infatti hanno segnalato l’accaduto agli agenti della polizia ferroviaria. I fatti a bordo del treno da Fiumicino a Orte. Nonostante le segnalazioni però non si è riusciti a fermare il responsabile nell’immediato.

Gli agenti della polizia ferroviaria del Lazio, coordinati da Massimo Improta, sono però riusciti a risalire all’identità del molestatore: si tratta di un 51enne nordafricano.. Decisivi i filmati della banche dati e le telecamere di videosorveglianza presenti in stazione. Così il giorno dopo, durante un’attività a bordo del treno il molestatore è stato intercettato dai poliziotti della stazione Termini. Una delle vittime, nel frattempo, aveva presentato denuncia. Ultimati gli accertamenti è quindi scattata la denuncia per molestie e atti osceni in luogo pubblico.

