Ruba 3000 euro, poi mostra i genitali alle poliziotte: arrestato algerino

Prima il furto, poi la fuga e infine gli sputi e gli atti osceni, con i genitali mostrati all’indirzzo di agenti della polizia donne

In manette, a Milano, è finito un cittadino algerino di 22 anni, irregolare sul territorio nazionale. Il giovane è accusato di tentato furto aggravato e resistenza ed è stato denunciato per danneggiamento, oltraggio a pubblico ufficiale e atti osceni in luogo pubblico.

I fatti risalgono alla nottata di sabato 26 aprile: erano da poco passate le due quando gli agenti della polizia ferroviaria di Milano Centrale hanno sentito attivarsi l’allarme di un bar in piazza Duca d’Aosta, all’angolo con via Vitruvio. Quando sono arrivati il ladro era ancora all’interno: di fronte ai poliziotti, ha tentato la fuga. Ma è stato raggiunto poco dopo: il 22enne aveva con sé la cassa con 3mila euro rubati poco prima.

Dopo aver provato ad aggredire gli agenti, anche negli uffici della polfer il giovane ha continuato ad avere un atteggiamento aggressivo, con toni e parole volgari. Fino ad arrivare a mostrare i genitali in direzione di alcune agenti donne in servizio. Per poi sputare addosso a un poliziotto. Il 22enne è stato accompagnato all’ospedale Niguarda per alcuni accertamenti clinici.

Poco prima del tentato furto nel bar, era stato visto da un testimone impugnare una bottiglia di vetro e danneggiare un furgone parcheggiato. Il gesto gli è valso anche una denuncia per danneggiamento.

www.milanotoday.it