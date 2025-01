Piombino, malore improvviso: muore infermiera

PIOMBINO. Ha destato sconcerto in città la notizia della morte di Giovanna Lorenzo. Piombinese, 47 anni, madre di due ragazzi, Giovanna lavorava come infermiera per l’Asl Toscana Nord Ovest. È morta ieri a Pisa, dove si trovava con la famiglia e dove studia il figlio maggiore. Era a pranzo per festeggiare il compleanno della suocera. Un momento spensierato che, purtroppo, si è trasformato in tragedia.

Il malore al ristorante

Giovanna ha detto di non sentirsi bene. È stato un attimo, prima dell’irreparabile. La donna ha accusato un malore improvviso. Inutili, purtroppo, i tentativi di rianimazione. Per la 47enne non c’è stato niente da fare. È morta davanti agli occhi del marito e dei figli che erano a tavola con lei.

Lascia il marito Massimiliano, addetto di Unicoop Tirreno, i figli Tommaso e Teresa e tante persone che le volevano bene. La piombinese prestava servizio al Serd di via Veneto. Rispettata per le capacità professionali, amata per l’umanità che dispensava dentro e fuori dall’ambiente lavorativo. Una donna energica, intraprendente. […]

www.iltirreno.it – foto FB