Nubifragio su Sassari: strade allagate e città paralizzata

SASSARI, 03 OTT – Un nubifragio si è abbattuto su Sassari dalle prime ore del mattino, causando l’allagamento di molte strade che ha di fatto paralizzato gran parte della città. I vigili del fuoco e le squadre della protezione civile stanno effettuando decine di inteventi in tutti i quartieri, per allagamenti e cedimenti di terrapieni e del manto stradale.

Numerose vie sono state chiuse dalla polizia locale per motivi di sicurezza. Fra le aree più colpite c’è la zona industriale di Predda Niedda, a causa dell’esondazione del rio Calamasciu, ma forti disagi si stanno registrando un po’ ovunque in città. La polizia locale ha dovuto chiudere per circa un’ora il sottopasso di Santa Maria, all’ingresso della città da via Predda Niedda, ora riaperto. In via Forlanini, nel quartiere Carbonazzi, la sede stradale ha ceduto e la via è transennata e il traffico è stati deviato. (ANSA).