Gare truccate per lavori nelle carceri: perquisizioni in tutta Italia

La procura di Milano sta indagando per presunte gare truccate sui lavori edili dentro le carceri in Lombardia

L’inchiesta per corruzione ruoterebbe intorno alla figura di un ingegnere, in servizio al Provveditorato regionale per la Lombardia, in relazione alla sua funzione di progettista e direttore dei lavori in alcuni istituti penitenziari. Il Nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza di Milano sta eseguendo perquisizioni in tutta Italia nei confronti di più persone, alcune con funzioni al Provveditorato regionale per la Lombardia, dove sono in corso anche acquisizioni di documenti. tgcom24.mediaset.it