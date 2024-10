PIAZZA LIBERTA’, che cos’è il ”Patto per il Futuro” adottato dall’ONU?

Che cos’è il ”Patto per il Futuro” adottato dall’ONU?

PIAZZA LIBERTÀ, puntata di martedì 15 ottobre 2024 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

Ospite di Armando Manocchia è Elisabetta Uccello, referente di MMT (associazione che si occupa di macroeconomia e di sistema monetario)

La domanda è: questo nuovo ordine globale è democratico?

Le Nazioni Unite hanno adottato il cosiddetto “Patto per il Futuro”, un evento epocale sottaciuto dai media e dalla classe politica, e radiato dal dibattito pubblico, per trasformare la governance globale. In realtà, più che un accordo, sembrerebbe una specie di sottomissione dei 144 Paesi che vi aderiscono nei confronti delle Nazioni Unite a causa l’eccessiva ingerenza negli affari interni degli Stati.

Il segretario Guterres ha detto che questo patto è necessario perchè “non possiamo creare un futuro adatto ai nostri nipoti con un sistema costruito dai nostri nonni” e che questo Patto “getterà le basi per un ordine globale sostenibile, giusto e pacifico per tutti i popoli e le nazioni”.

Ma è davvero così? In questa puntata si tenta di spiegare i risvolti e le insidie nascoste in questo Patto, che potrebbero avere pesanti ripercussioni sulla democrazia, sulla libertà, sull’indipendenza degli Stati e quindi e sulle popolazioni.

PIAZZA LIBERTA’ è il programma condotto da Armando Manocchia che fa la differenza tra informazione e propaganda.

Sosteneteci con una donazione

► https://www.imolaoggi.it/donazioni/

SEGUITECI SU

Telegram – https://t.me/piazzalibertaufficiale

Facebook – https://www.facebook.com/PiazzaLibertaUfficiale/

Rumble – https://rumble.com/c/PiazzaLiberta