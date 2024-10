Malore improvviso, morto poliziotto di 42 anni

Una tragedia. E’ morto davanti agli amici, al bar. La vittima si chiamava Arsiero Fabbri e aveva 42 anni. Come raccontato da Viterbo Today, il dramma si è consumato venerdì 11 ottobre a Villa San Giovanni in Tuscia, dove l’agente viveva con la moglie e la figlia piccola. In base alla ricostruzione dei fatti, Arsiero, dopo aver cenato a casa con la famiglia, è uscito per trascorrere la serata al bar del paese in compagnia di un gruppo di amici. Intorno alle 23,30 il malore, sopraggiunto senza alcuna avvisaglia e che non gli ha lasciato scampo.

Seduto al tavolo del locale, è piombato a terra. I presenti hanno lanciato subito l’allarme. In attesa dell’arrivo dell’ambulanza, hanno tentato di soccorrerlo. Quando il personale sanitario è giunto sul posto ha continuato a praticare disperate manovre di rianimazione, ma per il 42enne non c’è stato nulla da fare, se non dichiararne il decesso. La salma, portata all’ospedale di Belcolle a Viterbo, è poi stata restituita alla famiglia per i funerali.

Chi era Arsiero Fabbri

Arsiero ha dedicato la sua vita, seppur breve, al servizio dello Stato. Come il padre, militare dell’Esercito in pensione. Entrato in polizia ha lavorato alla questura di Viterbo, mentre ora era in forze al commissariato di Civitavecchia. Originario di Villa San Giovanni, era molto conosciuto e benvoluto. Apprezzato e stimato sia come uomo che come agente. Amici, colleghi e conoscenti lo descrivono come una persona riservata ma simpatica e gioviale, di grande umanità e professionalità.

Il cordoglio

Il paese dove è cresciuto, piombato nell’incredulità e nello sgomento per una morte così improvvisa e prematura, si sta stringendo attorno alla sua famiglia, dilaniata e devastata dal dolore. Tutti stanno facendo scudo attorno all’amata moglie, alla figlia di 7 anni per cui stravedeva e agli adorati genitori. La morte di Arsiero ha lasciato in loro un vuoto profondo e incolmabile. “Il paese – dice il sindaco Fabio Latini – si è svegliato sconvolto dalla terribile notizia della prematura scomparsa del giovane concittadino Arsiero. Evento che lascia l’intera cittadinanza senza fiato per la sua drammaticità. Esprimo a nome dell’intero paese vicinanza alla famiglia del caro Arsiero”.

www.romatoday.it