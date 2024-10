Bologna, rissa tra stranieri con coltelli e machete: 3 feriti

Ancora sangue in Montagnola. Sabato sera all’interno del parco intorno alle 21, durante una rissa scoppiata tra ragazzi stranieri

BOLOGNA – Tre giovani sono rimasti feriti dopo aver ricevuto dei colpi di coltello e machete. Un diverbio divampato sulla scalinata del Pincio per cause ancora da definire, fa sapere la questura che è intervenuta sul posto con le Volanti, la Squadra Mobile e la Scientifica. L’ipotesi al momento al vaglio è che i due gruppi, formati da tutti giovani egiziani e tunisini, si siano scontrati per una questione legata alla vendita di droga.

Un egiziano di 28 anni ha riportato un profondo taglio alla gamba, un connazionale 26enne al polso. Trasportati in ospedale, a loro è stata data una prognosi rispettivamente di trenta e quindici giorni. Solo qualche graffio invece per un tunisino di 34 anni, riconosciuto da una delle vittime come uno dei partecipanti alle lesioni, ma non l’aggressore principale, che ora è ricercato dalla polizia insieme agli altri responsabili. Per il 34enne, già gravato da precedenti legati a reati contro la persona e in materia di stupefacenti, è scattata la denuncia.

