Bologna, pestaggio e rapina: “la città è fuori controllo”

Un 30enne è stato accerchiato e pestato da un gruppo di giovanissimi: “Serve il pugno duro” scrive in una nota Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega.

Sarebbe stato rapinato in viale Oriani la notte tra venerdì e sabato e sull’episodio indaga la polizia: “È successo a Bologna. per l’ennesima volta. È l’ennesimo episodio di questo tipo – continua Di Benedetto – evidentemente gli approcci soft proposti finora dalla sinistra non hanno funzionato”.

Per l’esponente del Carroccio “servono misure serie e il pugno duro per ristabilire l’ordine e la sicurezza in città, perché la situazione sta evidentemente sfuggendo di mano. È vero che serve un lavoro culturale per contrastare il fenomeno a medio e lungo termine, tuttavia c’è un’emergenza attuale che non può essere ignorata. Tra violenze, furti e stupri la città è fuori controllo.

Servono misure serie, presidi sul territorio ben equipaggiati e una risposta muscolare contro questa criminalità, sempre più diffusa.

La sicurezza dei cittadini non può più essere barattata con narrazione di facciata inconcludenti”, conclude.

