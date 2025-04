Bologna, rapina a mano armata: arrestati tre cinesi

Tre uomini, tutti di origine cinese e già gravati da un precedente, sono stati arrestati per la rapina a mano armata commessa in un centro massaggi

BOLOGNA – Il fatto risale allo scorso 18 dicembre, quando la polizia era intervenuta in via Zaccherini Alvisi per una rapina. Tre persone erano entrate armate di pistola nel centro massaggi e avevano costretto la titolare e una dipendente a consegnare loro il contenuto della cassa e le loro borse. Le due donne erano poi state legate mani e piedi, prima che i tre ladri fuggissero via.

L’attività investigativa ha permesso di individuare i presunti responsabili all’interno della criminalità organizzata cinese. Per la rapina sono stati fermati tre cittadini cinesi del 1965, 1969 e 1986, tutti e tre con un precedente per estorsione di denaro nei confronti di un connazionale, anche lui titolare di un centro massaggi.

Due di loro sono stati individuati a Bologna, mentre il terzo è stato fermato a Firenze. Per tutti e tre è stata disposta la misura cautelare del carcere.

