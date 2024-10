Attacco a Unifil, Crosetto ringrazia le comunità ebraiche italiane per la solidarietà

”Oggi, ho chiamato il presidente dell’Unione delle comunità ebraiche italiane, Noemi Di Segni, e l’ho ringraziata per le sue parole di vicinanza ai militari italiani e alla missione Unifil in Libano, ma anche per le sue parole di riconoscenza al governo italiano per l’impegno sulla sicurezza dei suoi cittadini in Italia e all’estero.

Le ho anche assicurato che la mia ferma e durissima condanna di quanto è accaduto contro il contingente Unifil in Libano non sarà mai disgiunta dalla costante azione mia, della Difesa e dell’intero governo contro ogni rigurgito di antisemitismo, sia palese che strisciante.”

Lo scrive su X il ministro Guido Crosetto.