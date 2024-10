PARMA, 10 OTT – Un uomo di 70 anni è morto ieri pomeriggio, caduto da un’impalcatura mentre stava facendo lavori in un’abitazione a Sant’Antonio di Salsomaggiore (Parma). Con lui, scrive Gazzetta di Parma, ci sarebbe stata un’altra persona che ha chiamato il 118, intervenuto con ambulanza e auto medica, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore e il personale della Medicina del lavoro, per ricostruire la dinamica dei fatti. (ANSA)