Migranti, 93 prelevati dalla Guardia costiera

Sono 93 i migranti che, dopo il maxi sbarco di 193 persone, sono stati prelevati dalla motovedetta Cp322 della guardia costiera e da una dell’assetto danese di Frontex, e sono sbarcati a Lampedusa.

Sulla prima imbarcazione c’erano 47 pakistani, bengalesi, egiziani e siriani che riferiscono di essere partiti da Ras Agedir in Libia. Sull’altra, erano invece in 46 salpati da Tripoli. Tutti sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono 313 ospiti.

Ieri sera, su disposizione della prefettura di Agrigento, con il traghetto di linea che è già giunto a Porto Empedocle, sono stati trasferiti in 157; mentre in mattina, sempre con la motonave, erano partiti in 299 e con un aereo diretto a Milano in 183. rainews.it