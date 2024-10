Milano, albanese spara al figlio della compagna dopo una lite

Un ragazzo di 19 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda di Milano dopo essere stato ferito sabato notte con un colpo di arma da fuoco che sarebbe stato esploso dal compagno della madre a Novate Milanese. L’uomo, un albanese di 46 anni, avrebbe sparato al culmine di una lite con il giovane. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

Secondo le prime ricostruzioni la sparatoria è avvenuta in via 25 aprile poco dopo le 3.30. Il 19enne è stato raggiunto da un proiettile al collo, è stato trasportato in ospedale in codice rosso ed è stato subito operato. Non è noto se al momento della lite fosse presente anche la madre del giovane, una 39enne ucraina. tgcom24.mediaset.it