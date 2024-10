Non c’è domanda, Toyota posticipa produzione di veicoli elettrici

La Toyota mette in cantiere il progetto di costruire auto elettriche negli Stati Uniti. Almeno per ora

Il colosso dell’automotive giapponese ha dovuto rivedere i piani della produzione di veicoli elettrici in Nord America alla prima metà del 2026 perché continua a diminuire la domanda globale di auto alimentate a batteria. Toyota puntava ad avviare la produzione tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026.

All’inizio di quest’anno, l’azienda ha annunciato un investimento di 1,3 miliardi di dollari nel suo stabilimento del Kentucky, per costruire il SUV Sport Utility Vehicle elettrico. I piani di Toyota prevedono anche la costruzione di un altro modello elettrico in uno stabilimento nell’Indiana. Per raggiungere questi obiettivi, l’azienda giapponese sta potenziando la produzione di batterie agli ioni di litio con uno stabilimento nella Carolina del Nord, che dovrebbe entrare in funzione l’anno prossimo.

Anche altri importanti produttori di automobili, tra cui Volvo e Ford, hanno recentemente ridimensionato i loro piani sui veicoli elettrici. Il mese scorso, Volvo ha abbandonato il suo obiettivo di produrre solo auto completamente elettriche entro il 2030, stabilendo di vendere alcuni veicoli ibridi entro quella data.

Il calo delle vendite dell’elettrico in tutto il mondo

La Volvo, come altri colossi, tra cui General Motors, Ford e Volkswagen, ha quindi rivisto il suo obiettivo d’impresa per la scarsa domanda delle auto di nuova generazione. Le vendite di veicoli elettrici hanno rallentato a livello globale a causa delle preoccupazioni dei consumatori per i costi più elevati e la mancanza di infrastrutture di ricarica.

Il colpo è stato particolarmente duro in Europa, dove la Germania e altri paesi hanno interrotto bruscamente gli incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici. Inoltre, la decisione della Commissione europea di introdurre dazi alle auto elettriche importate dalla Cina ha determinato un calo europeo degli acquisti dei veicoli cinesi di ultima generazione.

Le auto elettriche sono già in crisi. Prezzi e incentivi: cosa sta succedendo

I dati parlano chiaro. Nel mese di agosto 2024 in tutta l’Europa occidentale sono state vendute solo 125mila auto elettriche: si tratta del 36% in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Considerando l’Unione europea nel complesso, la flessione è ancora più marcata: -43,9%. E i segnali poco confortanti arrivano anche dagli altri continenti: Toyota, la più grande azienda automobilistica del Giappone, ha ridotto di circa il 30% il suo obiettivo di produzione globale di veicoli elettrici per il 2026.

