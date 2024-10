Francia, prof. Raoult sospeso dalla professione medica per 2 anni

Scandalo assoluto per questa informazione appena arrivata!

In appello, il Professore Raoult è stato appena condannato all’interdizione dall’esercizio della professione medica per 2 anni!

Ha ricevuto solo un semplice rimprovero in primo grado, ma la pressione mediatica ha avuto la meglio sulla giustizia dell’Ordine!

Di cosa è accusato?

1. Di aver curato i malati!

2. Di aver “fatto commenti che vanno oltre la libertà di espressione”: mentre ogni giorno veniva insultato e calunniato senza che l’Ordine muovesse un dito!

3. E la ragione più incredibile: “Mettendo in discussione vaccinazioni diffuse e confinamenti, ha anche danneggiato, con osservazioni sconsiderate, le misure adottate dalle autorità sanitarie ai fini della tutela della salute pubblica”!

Sostegno totale al Professor Raoult e ai medici che hanno fatto il loro lavoro!

Bisogna evitare che i medici covid facciano danni, non quelli che curano!

Scioglimento rapido del Consiglio dell’Ordine!

Lo scrive su X Florian Philippot, presidente del Partito dei Patrioti.