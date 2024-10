Biden: ‘con Israele valutiamo raid su impianti petroliferi in Iran’

WASHINGTON, 03 OTT – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha detto che sta “discutendo” con Israele della possibilita’ di attacchi contro le installazioni petrolifere iraniane Lo ha affermato lui stesso parlando con i reporter.

“Pochi dirigenti americani e israeliani credono che Israele, agendo da solo, possa distruggere l’infrastruttura nucleare dell’Iran, in particolare il sito sotterraneo di arricchimento nucleare di Fordow, a sud di Teheran. L’unica forza aerea in grado di distruggere quel reattore è quella degli Stati Uniti”: lo scrive Dexter Filkins in un articolo sul New Yorker.

“Come i presidenti Donald Trump e Barack Obama prima di lui, Biden – osserva Filkins – non ha mai escluso l’uso della forza militare per impedire al regime iraniano di acquisire l’arma nucleare, ma ha mostrato poca volontà di contemplare un’azione così importante. Mercoledì Biden ha affermato che non avrebbe sostenuto un attacco israeliano contro gli impianti nucleari dell’Iran. Ciò non esclude che gli israeliani possano provarci, e un attacco che avesse successo solo parzialmente potrebbe esercitare un’enorme pressione sugli Stati Uniti affinché finiscano il lavoro”. (ANSA)