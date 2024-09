Carola Rackete: “Sì armi a Kiev, chi è di sinistra sta con gli oppressi”

‘Europa deve continuare a fornire armi all’Ucraina. Lo sostiene Carola Rackete, ex capitano della Sea Watch 3 e ora europarlamentare della Linke, che in questo senso ha votato anche a Strasburgo. E spiega che “essere di sinistra vuol dire stare dalla parte degli oppressi, siano essi in Palestina, in Kurdistan o in Ucraina”.

In un’intervista a la Stampa, Carola Rackete chiarisce che “Non c’è pace senza giustizia. Se smettiamo di fornirle le armi, a un certo punto l’Ucraina non potrà più difendersi e finirà per essere occupata dalla Russia. Milioni di persone saranno costrette a fuggire e milioni di persone si ritroveranno a vivere sotto una dittatura”. tgcom24.mediaset.it