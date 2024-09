Bologna, rapina alla fermata del bus: arrestato tunisino

Arrestatoo di un cittadino tunisino di 23 anni per rapina. A intervenire gli operatori della volante del commissariato Santa Viola, mentre transitavano in via Cipriani, via sede di diversi dipartimenti di polizia.

Dopo aver sentito le urla, gli agenti hanno visto due giovani ragazzi accapigliarsi, uno dei due provava a trattenere l’altro, gridando “aiuto mi hanno rapinato” per poi essere colpito colpiva al petto con un pugno dall’altro contendente che lo ha fatto indietreggiare per darsi alla fuga.

Alla vista della pattuglia, il fuggitivo ha lanciato un oggetto sotto un veicolo parcheggiato, ma è stato bloccato.

La ricostruzione dei fatti. Era stata appena commessa una rapina ai danni di uno studente italiano di 21 anni: mentre era fermo alla fermata dell’autobus di via Pietramellara, era stato derubato della collana e aveva riportato graffi al collo, anche la maglia era strappata.

Il fermato, un cittadino tunisino di 23 anni, aveva lanciato sotto il veicolo la refurtiva, ma sono stati trovati solo alcuni ciondoli, non la catenina che probabilmente si era rotta durante lo strappo.

Lo straniero stato condotto negli uffici della questura e sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici. A suo carico numerosissimi pregiudizi di polizia per reati di varia natura (contro il patrimonio, contro la persona, in tema di stupefacenti), nonostante si trovasse da soli due anni sul territorio nazionale. Tra giugno e luglio di quest’anno era stato, inoltre, denunciato due volte per rapine commesse nel comune di Forlì.

Nei giorni scorsi le volanti hanno arrestato un 17enne di origine albanese per rapina alla fermata del bus di via Tiarini. Gli agenti hanno individuato l’autobus sul quale viaggiava il minore e lo hanno bloccato.

