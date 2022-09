Accoglie in casa il compagno marocchino, picchiata per mesi

Un cittadino marocchino di 32 anni è stato arrestato nei giorni scorsi con l’accusa di maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti della compagna di 53 anni. L’uomo, peraltro, è recidivo poiché a luglio 2021 era stato condannato a 4 anni di reclusione per sequestro di persona, lesioni aggravate e minacce nei confronti della ex moglie, una reggiana di 34 anni. Il giudice, tuttavia, lo aveva assolto dall’accusa più grave, quella di violenza sessuale. La vicenda risale al 2019, quando i due occupavano abusivamente una casa abbandonata in via Ferraroni a Reggio Emilia.

Uscito dal carcere ben prima del previsto, con divieto di dimora a Reggio Emilia e obbligo di non uscire di casa dalle 21 sino alle 6.30 del giorno successivo, il 32enne ha conosciuto la 53enne che lo ha accolto nella sua casa di Reggiolo. Martedì sera i carabinieri della stazione locale hanno ricevuto una chiamata dall’uomo, che sosteneva di non riuscire più a vivere in quella casa e di voler tornare libero. Insospettitisi, i militari si sono recati sul posto e hanno trovato la donna picchiata selvaggiamente, pare per divergenze sul film da guardare in tv.

Appurati i fatti, il 32enne – palesemente ebbro – è stato arrestato e riportato in carcere. La vittima, dimessa dal pronto soccorso con una prognosi di 25 giorni, ha raccontato che le violenze erano iniziate da dicembre 2021 e si erano protratte fino a quella sera. La speranza, ora, è che le porte della casa circondariale reggiana non si riaprano più tanto facilmente per il violento. www.reggionline.com

