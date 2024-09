Uomo di 76 anni ucciso a coltellate in casa nel Comasco

Un uomo di 76 anni, Candido Montini, è stato ucciso a coltellate nella sua abitazione nella piccola frazione Catasco del comune di Garzeno (Como), sui monti della Valle Albano

Il corpo dell’anziano, titolare di un negozio di alimentari ed ex amministratore comunale, è stato trovato mercoledì dal fornaio, che non avendolo visto passare per ritirare il pane e trovando la bottega stranamente chiusa, è passato nell’abitazione a controllare. I primi accertamenti medico legali hanno confermato che l’uomo è stato ucciso con vari fendenti all’addome e al collo. Il magistrato di turno procede per il reato di omicidio, disposta l’autopsia.

Inizialmente non si era capito che cosa fosse successo, ma che si tratti di omicidio è stato confermato dall’esame dell’anatomo patologo sul corpo. Non è però chiaro nemmeno il momento della morte: l’aggressione potrebbe infatti risalire anche alla serata di martedì. tgcom24.mediaset.it