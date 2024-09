Meloni a Zelensky: “In arrivo Samp-T, faremo altri sforzi per Kiev”

Più sforzi per sostenere l’Ucraina. E’ il messaggio che Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, invia al presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervenendo in collegamento da Roma al summit di sostegno all’Ucraina a New York.

“Caro Volodymyr, continueremo a essere al tuo fianco per tutto il tempo necessario” e “come sempre puoi contare su di noi”, dice la premier. “Gli ucraini ci ricordano cosa significa combattere per la libertà. E’ un valore da proteggere se vogliamo riportare la pace in Europa. Abbiamo fatto tutti la nostra parte e ora è il momento di incrementare il nostro sforzo e la dichiarazione di oggi, promossa dalla Presidenza italiana del G7, va in questa direzione”.

“Come Italia abbiamo adottato 9 pacchetti di aiuti militari, ci siamo focalizzati sulla difesa aerea e ora stiamo per inviare una seconda batteria di Samp-T” aggiunge la presidente del Consiglio. Adnkronos