Accoltella ex moglie davanti a scuola del figlio: arrestato senegalese

A Soriso (Novara) un 40enne senegalese è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio della ex moglie, una connazionale 39enne. L’uomo, davanti alla scuola del figlio, avrebbe investito la donna con la propria auto: una volta vista a terra la ex moglie, sarebbe sceso e l’avrebbe ferita a coltellate. A bloccare l’uomo e a chiamare i carabinieri e i soccorsi sono stati alcuni passanti. La donna, trasportata all’ospedale Santissima Trinità di Borgomanero, è in gravi condizioni.

tgcom24.mediaset.it