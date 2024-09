Boldrini: “Introdurre il reato di apartheid di genere”

Boldrini vorrebbe introdurre il reato di apartheid di genere nella Convenzione sui crimini contro l’umanità

“Spero che i colleghi e le colleghe della maggioranza non si tirino indietro, perchè non è ammissibile. Mi auguro l’unanimita’, non si puo’ ignorare che c’e’ una parte di umanita’ femminile che vive in regime di apartheid. Finche’ non libereremo le donne iraniane, neppure noi saremo davvero libere”.

Cosi’ Laura Boldrini, Presidente del Comitato permanente sui diritti umani della Camera dei Deputati, al convegno per i Due anni del movimento Donna Vita Liberta’ “Il lungo percorso per il riconoscimento dei diritti umani in Iran” alla Casa Internazionale delle donne di Roma. Ansa