Boldrini: ‘Netanyahu deve rispondere di crimini di guerra’

“Sono qui per ricordare i giornalisti uccisi a Gaza, dove Israele impedisce l’accesso a stampa e Ong per nascondere lo sterminio in corso. Una nostra delegazione internazionale non ha ottenuto l’autorizzazione a entrare. Chi testimonia viene colpito deliberatamente. Questi sono crimini di guerra e Netanyahu deve rispondere davanti alla giustizia internazionale. Unione Europea e Italia hanno taciuto sullo sterminio a Gaza”

Così la deputata Laura Boldrini del Pd, a margine del sit in pro Palestina davanti a Montecitorio.

“Il rinnovo del memorandum con Israele è scelta scellerata. Dobbiamo sostenere il popolo palestinese, oggi vittima di uno sterminio, questi sono crimini di guerra, nonostante le censure messe in atto. Firmare il memorandum è scellerato, dobbiamo fare in modo che il governo si fermi”. Fonte: Agenzia Vista