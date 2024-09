Covid, 8,4 milioni di dosi per nuova campagna vaccini

Saranno circa 8,4 milioni le dosi di vaccino a disposizione per la nuova campagna vaccinale contro il Covid. Di queste, 1,4 milioni circa sono già state distribuite alle Regioni. A fine settembre, quindi, la distribuzione di un’altra tranche da 1,1 milioni di dosi.

Per far partire la campagna si aspetta la nuova circolare del ministero della Salute. Il vaccino sarà offerto e raccomandato anzitutto agli over 60, agli ospiti delle Rsa, alle donne in gravidanza, agli operatori sanitari e a tutte le persone fragili di età compresa tra i 6 mesi e i 59 anni. (Adnkronos)