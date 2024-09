Bolzano, insulti e spintoni agli infermieri: due marocchini denunciati

In attesa di essere visitato al pronto soccorso dell’ospedale San Maurizio di Bolzano M. B., 37enne cittadino marocchino pluripregiudicato, prima si è buttato a terra fingendo un immediato peggioramento del suo stato di salute, per poi spostarsi in ginocchio per la sala d’attesa insultando gli infermieri urlando insulti e accusandoli di non essere capaci di svolgere il loro lavoro e di non volerlo aiutare. Uno degli infermieri di turno, nel tentativo di aiutare lo straniero ad alzarsi in piedi per poi rimetterlo sulla barella, è stato violentemente aggredito a spintoni.

A quel punto anche l’accompagnatore del paziente – E. B., 29enne cittadino marocchino con lo status di protezione internazionale e pluripregiudicato per rissa, ricettazione e spaccio di stupefacenti – ha iniziato a offendere e oltraggiare il personale sanitario, accusandolo di incapacità, razzismo e negligenza. Sono quindi intervenute due volanti della questura che, assieme ai colleghi del presidio ospedaliero, hanno calmato l’uomo, poi dimesso con una prognosi di 5 giorni per disturbi gastrici.

Sia il 37enne, che ha precedenti per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali stradali e furto aggravato, che il 29enne, sono stati denunciati per oltraggio e resistenza ad incaricato di pubblico servizio. Il questore Paolo Sartori ha dato immediate disposizioni all’Ufficio immigrazione di segnalare l’accaduto alla Commissione territoriale per i rifugiati al fine di revocare a entrambi lo status di richiedente asilo e, di conseguenza, poter emettere nei loro confronti altrettanti decreti di espulsione dall’Italia. tgcom24.mediaset.it