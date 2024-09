OMS, 12 motivi per rifiutare il nuovo Rsi da parte del governo Meloni

di Leonardo Guerra

Sotto troverete elencate le 12 ragioni e motivi principali che ci spingono a chiedere che il nuovo RSI venga rifiutato in blocco dal Governo Meloni. Avevamo già scritto alla Presidente del Consiglio, a proposito del Trattato Pandemico, il 27 Dicembre del 2022, senza ricevere alcuna risposta.

L’OMS dal 2021 ha proposto un Trattato pandemico ai paesi membri che nell’ultima assemblea, tenutasi a Ginevra dal 27 Maggio al 01 Giugno, è stata bocciata perché stravolgeva l’assetto Istituzionale, costituzionale e democratico dei paesi membri. Questo è avvenuto in ragione delle numerose proteste organizzate, in modo democratico, da parte di cittadini di tutto il mondo.

Un vero e proprio tentativo di golpe mondiale che prevedeva la cessione della sovranità sanitaria nazionale da parte dei 194 paesi membri all’OMS, trasformandone la natura e la missione da un’ONG finanziata e controllata da privati con fortissimi conflitti d’interessi, in una Istituzione politica sovranazionale. Un vero governo unico mondiale, mai eletto. Il concetto di “OneHealth” adottato recentemente, peraltro, ne estendeva le competenze e il raggio d’azione a tutti i settori della vita umana.

Il potere attribuito all’OMS dal trattato è di tipo monocratico, una dittatura sanitaria con poteri immensi, priva di requisiti minimi democratici, senza alcun controllo indipendente.

Con la bocciatura del Trattato, il 01 giugno 2024 l’OMS ha ripiegato sulla modifica del Regolamento Sanitario Internazionale in vigore del 2005, modificandolo e trasformandolo nella fotocopia del Trattato Pandemico nel tentativo di farlo passare come un atto amministrativo routinario per aggirare il diniego espresso dai cittadini.

Siamo di fronte, quindi, ad un secondo tentativo di golpe, camuffato, e di raggiro dei cittadini.

