Regionali Germania, Gentiloni: “Exploit della peggiore destra europea”

Boom dell’ultradestra tedesca nelle elezioni nell’est della Germania: secondo i primi exit poll diffusi dalla Zdf a chiusura delle urne, l’Afd vince le elezioni in Turingia con il 33,5%, mentre in Sassonia i populisti sono secondi con il 31,5%, di appena 0,5% alle spalle della Cdu.

Su X, il commento di Paolo Gentiloni pieno di arroganza e disprezzo per la volontà gli elettori:

“Exploit della peggiore destra europea (e ottimi risultati della peggiore sinistra) in Sassonia e Turingia. Amici dei russi in quella che fu la Germania satellite dell’Urss. Nemici dei migranti nell’area tedesca con meno immigrazione. Vince il rancore contro tutto e tutti.”