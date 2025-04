Riarmo UE, Gentiloni: “i miliardi sono 150 e non 800”

“I miliardi sono 150 e non 800. Dove sono questi ottocento miliardi? Sono 150 miliardi e tutti a prestito. Seicento cinquanta miliardi sono decisioni che i singoli Stati possono prendere e che secondo pochi Stati prenderanno. Ci vuole meno ipocrisia, evitare di dire che Von der Leyen sta definanziando gli ospedali per finanziare i carri armati. Non è così.

Ora ci sono 150 miliardi di prestiti, un primo passo. Se non ne facciamo altri con titoli di debito comune non andiamo da nessuna parte e i rischi di guerra crescono”.

Lo ha detto Paolo Gentiloni alla presentazione de libro di Donato Bendicenti ‘Al centro della tempesta’. Adnkronos

Gentiloni il 5 marzo 2025

Il piano di von der Leyen “penso che sia un primo passo, che vada nella direzione giusta. E’ chiaro che può essere migliorato, però nelle ore difficili che stiamo attraversando penso che sia un segnale che va nella direzione giusta. Poi vedremo”.

Lo ha detto Paolo Gentiloni (Pd) a Radio Anch’io. “L’occidente non è mai stato così malato, non direi che è morto, ma la crisi è senza precedenti, non vederlo è da sonnambuli, ed è uno dei motivi per cui è giusto che l’Europa punti a difendersi, per difendere la pace e la libertà, sapendo che gli americani non possono essere delegati a fare questo come è successo da 80 anni”. (ANSA)