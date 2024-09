Autoritarismo, Occidente nemico di se stesso

di David Saks – I politici americani parlano costantemente del ruolo indispensabile degli Stati Uniti nel guidare il mondo libero contro l’autoritarismo. Se ciò è vero, perché la Casa Bianca è così silenziosa di fronte alle nuove minacce globali alla libertà di parola?

A gennaio, il cittadino americano Gonzalo Lira è morto in una prigione ucraina per aver pubblicato video su YouTube; il Dipartimento di Stato non ha mosso un dito per aiutarlo. La scorsa settimana, il fondatore di Telegram Pavel Durov è stato arrestato in Francia per il reato di insufficiente moderazione dei contenuti.

Ora il Brasile ha bandito X per essersi opposto ai diktat di un giudice tirannico, che sbava sulla possibilità di essere incarcerare Elon Musk.

L’UE è un passo indietro, con l’eurocrate Thierry Breton che sta portando avanti un’indagine penale contro Elon per “piattaforma di disinformazione”, che Breton definisce come una conversazione con Donald Trump.

Nel Regno Unito, il governo di Keir Starmer imprigiona i critici delle frontiere aperte con più zelo di quanto non persegua i crimini violenti. In Canada, Justin Trudeau ha schiacciato una protesta di camionisti contro gli obblighi vaccinali affermando nuovi e ampi poteri per congelare i conti bancari.

In nessun momento la Casa Bianca ha espresso preoccupazione per questa nuova cortina di ferro che sembra calare sull’Occidente. Al contrario, Mark Zuckerberg ha confermato che l’amministrazione Biden-Harris ha ripetutamente fatto pressione su Meta affinché censurasse durante il Covid. Peggio ancora, l’FBI ha preparato Facebook a censurare storie vere sulla corruzione della famiglia Biden suggerendo che il laptop di Hunter Biden fosse disinformazione russa (anche se l’FBI sapeva che era autentico).

Salvo intervento del tribunale, TikTok chiuderà negli Stati Uniti il ​​19 gennaio 2025 grazie a un nuovo potere autorizzato dal Congresso di vietare siti web e applicazioni che il Presidente determina siano soggetti all’influenza di un avversario straniero. X potrebbe non essere lontano se le élite liberali e gli apparatchik dello stato profondo come Robert Reich e Alexander Vindman ottengono ciò che desiderano. Hanno chiesto agli Stati Uniti di adottare l’approccio del Brasile e dell’UE e di “tenere a freno” Elon Musk.

Ipocritamente, le stesse voci che chiedono questa repressione sono anche le più forti nel proclamare che l’Occidente è impegnato in una “guerra all’autoritarismo” contro paesi come Russia e Cina. Ma qualunque siano i loro altri peccati, Russia e Cina non sono nella posizione di privare i cittadini americani dei loro diritti di libertà di parola; solo il nostro governo può farlo.

Allo stesso modo, se i leader occidentali volessero davvero prevenire l’autoritarismo, il posto più facile da cui iniziare sarebbe in patria, proteggendo le libertà civili dei propri cittadini. Invece sembrano ossessionati dal deviare l’attenzione del pubblico sui nemici stranieri, come Orwell ha descritto in Due minuti d’odio nel 1984.

Mentre questa battaglia sulla libertà di parola si riscalda in un anno elettorale, dove si schierano i candidati? Donald Trump ha dichiarato il suo sostegno alla libertà di parola, mentre Kamala Harris non ha detto nulla e ci si può aspettare che continui la politica della sua amministrazione di tacita approvazione della censura strisciante. In soli due mesi, gli americani decideranno. Siamo davvero i leader del mondo libero nel sostenere la libertà di parola o accettiamo l’autoritarismo che affermiamo di detestare così tanto?