Tovaglieri: “Censurata in parlamento UE perché ho detto la verità sui Rom”

«Sono stata censurata dal Parlamento Europeo per il mio intervento sull’illegalità e il degrado dei Rom»

BUSTO ARSIZIO – Ad annunciarlo è l’eurodeputata della Lega Isabella Tovaglieri, che ammette il suo «sconcerto» per la lettera di richiamo ricevuta dalla presidenza dell’assemblea in cui si invoca il «rispetto dei principi di uguaglianza e non discriminazione». Ma soprattutto Tovaglieri esprime «preoccupazione per la libertà di espressione nell’Unione Europea». Sarebbero diversi i “cartellini gialli”, senza sanzioni, spediti a seguito del dibattito sui Rom.

La lettera di richiamo

«Censurata in Europa perché ho detto la verità sui Rom – tuona Isabella Tovaglieri – esprimo il mio sconcerto per la lettera di richiamo ricevuta dal Parlamento europeo per il mio intervento in Aula del 2 aprile scorso, nel quale davo voce a un sentimento condiviso da molti cittadini, che rappresento all’Eurocamera, verso una comunità percepita in Italia come scarsamente integrata e per lo più dedita ad attività illegali».

L’europarlamentare della Lega aveva parlato del «fallimento» dei programmi di integrazione delle comunità Rom, su cui la UE ha investito «21 miliardi di soldi dei contribuenti». Meno di un mese dopo, a fine aprile, la stessa Tovaglieri aveva denunciato di essere stata «aggredita e minacciata» quando aveva tentato di fare un sopralluogo al campo Rom di via Chiesa Rossa, a sud di Milano.

Il contrattacco

Per l’eurodeputata bustocca «quanto accaduto desta grande preoccupazione perché mina la libera espressione che è fondamento della democrazia parlamentare. La sinistra progressista si riempie la bocca di diritti e libertà, ma censura il confronto e nega la verità dei fatti». Ma Tovaglieri non si tira indietro e si rivolge ai colleghi che hanno sollecitato il richiamo: «Invito gli eurodeputati che si sono sentiti “offesi” dalle mie parole, peraltro del tutto pacate ed equilibrate, a fare un giro, almeno una volta nella vita, nelle metropolitane infestate dalle borseggiatrici e a visitare un campo nomadi, covo di illegalità e ricettazione».

www.malpensa24.it