Starliner, equipaggio: ‘strani rumori dalla navicella spaziale’

Gli equipaggi sulla Stazione Spaziale Internazionale stanno cercando di identificare la fonte degli strani rumori segnalati dall’equipaggio dello Starliner della Boeing, che ha contattato il Controllo Missione dicendo: “Houston, al due, abbiamo una domanda sullo Starliner. Stiamo sentendo strani rumori provenire dall’altoparlante e non sappiamo cosa li stia causando”.

Lo Starliner ha iniziato a emettere questi “strani rumori sonar” e gli astronauti sulla ISS stanno lavorando per diagnosticare il problema, che si è verificato sabato. Dal lancio da parte della Boeing il 5 giugno, lo Starliner ha dovuto affrontare diversi problemi e sfide significative, lasciando temporaneamente bloccati due astronauti. Per motivi di sicurezza, lo Starliner della Boeing è pronto a tornare il 6 settembre, senza equipaggio a bordo.

Lo scrive su X RAWSALERTS, che fornisce notizie accurate dagli Stati Uniti.

🚨#BREAKING: Boeing’s Starliner crew are reporting hearing strange “sonar like noises” emanating from the spacecraft⁰⁰📌#OuterSpace | #Earth ⁰⁰Crews on the International Space Station are trying to identify the source of strange noises reported by Boeing’s Starliner crew, who… pic.twitter.com/MNPpOPnMTR

