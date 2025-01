Sottoposto a obbligo di firma, nigeriano va a rubare in un bar

La polizia ha denunciato un 27enne di origini nigeriane, irregolare sul territorio nazionale, per furto aggravato

GENOVA – Poco dopo la mezzanotte di mercoledì 22 gennaio 2025 la sala operativa ha inviato due equipaggi in via Fiasella in centro, su segnalazione di ladri in azione dentro un bar. Le guardie giurate, che avevano visto uscire l’uomo dal locale, hanno fornito una dettagliata descrizione agli agenti e, dopo qualche minuto, le volanti lo hanno rintracciato in via XX Settembre.

Con sé aveva banconote e spiccioli, che per valore, quantità e taglio, corrispondevano esattamente al denaro asportato dalla cassa, come il proprietario del bar ha precedentemente riferito, segnalando anche la forzatura della finestra scorrevole dell’esercizio.

Il 27enne, la cui posizione irregolare sul territorio italiano è al vaglio dell’ufficio immigrazione, è risultato essere già sottoposto a obbligo di firma.

