Torino, rissa tra stranieri con spranghe e lancio di bicicletta

Torino – Siamo in corso Giulio Cesare tra Ponte Mosca e Corso Emilia a Torino. È da poco passata l’ora di pranzo e, come spesso accade da quanto riportano i residenti della zona, scoppia una rissa a bordo strada. C’è chi rovista nei bidoni per cercare una bottiglia di vetro da utilizzare, chi si arma di una barra metallica e chi decide di sollevare una bicicletta e lanciarla contro il proprio avversario. Bicicletta che prima di cadere a terra sembra rimbalzare sul cofano di una vettura parcheggiata.

Momenti di tensione che sono stati registrati in video da un residente della zona che poi li ha pubblicati in rete su facebook. Un video che è stato rilanciato da Patrizia Alessi, consigliera di circoscrizione della 7 in quota Fratelli d’Italia: “Tutto questo è inaccettabile”, dice, “E capita quasi ogni giorno e ogni sera, nell’indifferenza della Città. Aspettiamo un Consiglio aperto sulla sicurezza da due anni…”.

