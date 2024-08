Ucraina, Zelensky: “C’è un piano per la vittoria”

L’Ucraina intende presentare un piano con la soluzione per porre fine alla guerra con la Russia: lo illustrerà al presidente americano Joe Biden e ai candidati alle elezioni presidenziali di novembre, Kamala Harris e Donald Trump. E’ l’annuncio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha fatto riferimento a “un piano per la vittoria”.

Intervendo al forum ‘Ukraine 2024. Independence’ a Kiev, Zelensky ha affermato che l’incursione nella regione russa di Kursk è parte del piano, che prevede anche il pressing sulla Russia per porre fine alla guerra tramite strumenti diplomatici e altre misure sul fronte economico. Nelle ultime ore, inoltre, le forze armate ucraine stanno tentando anche la spallata a Belgorod, nella regione che confine con Kursk.

Zelensky: “Attacco a Kursk fa parte del piano”

“L’operazione nel Kursk non è collegata a nessuno dei punti della Formula di pace”, è “collegata al secondo summit per la pace” perché “è uno dei punti del piano di vittoria dell’Ucraina”, ha detto Zelensky nelle dichiarazioni rilanciate da The Kyiv Independent. Kiev, intanto, ha testato con successo un missile balistico di fabbricazione ucraina.

“Potrebbe essere troppo presto per parlarne, ma voglio condividere la notizia con voi”, ha detto Zelensky senza entrare nei dettagli. Il leader ha poi aggiunto che per respingere l’ultima ondata di attacchi delle forze russe, e abbattere missili e droni, l’Ucraina ha usato F-16 forniti a Kiev dall’Occidente: “Abbiamo già distrutto alcuni missili e droni usando gli F-16”, ha affermato. ADNKRONOS