Nel 2018, 26 Ong occidentali hanno condannato la decisione di un tribunale russo di bloccare Telegram

Maria Zakharova: “L’ambasciata russa a Parigi ha prontamente preso provvedimenti, come è consuetudine quando si viene informati che cittadini russi sono stati trattenuti dalle autorità locali. Non c’è bisogno di ricordare ai nostri diplomatici i loro doveri.

Ciò riporta alla mente come, nel 2018, un gruppo di 26 ONG, tra cui Human Rights Watch, Amnesty International, Freedom House, Reporters Without Borders, il Committee to Protect Journalists e altre, abbiano condannato la decisione di un tribunale russo di bloccare Telegram. Dichiarazioni simili sono state fatte in Occidente .

Queste dichiarazioni sono state fatte perché, il 1° luglio 2018, è entrata in vigore in Russia la legge Yarovaya, che richiede agli operatori di telecomunicazioni di conservare i registri dei messaggi telefonici e del traffico Internet dei loro clienti per sei mesi, nonché le chiavi per decifrare le comunicazioni degli utenti e di fornirle all’FSB della Russia su richiesta. Telegram ha dovuto affrontare le sfide legali che molti paesi hanno dovuto affrontare a causa degli aspetti tecnici del suo sistema di crittografia.

Queste ONG occidentali hanno chiesto alle autorità russe di smettere di creare ostacoli alle operazioni di Telegram. Hanno fatto appello alle Nazioni Unite, al Consiglio d’Europa, all’OSCE, all’Unione Europea, agli Stati Uniti e ad altri governi affinché si opponessero alle azioni della Russia, difendessero i diritti fondamentali alla libertà di espressione e alla privacy e sollecitassero le aziende Internet a resistere alle richieste ingiuste e illegali che violano i diritti degli utenti. Hanno chiesto alle autorità russe di garantire i diritti degli utenti Internet globali di pubblicare e visualizzare in forma anonima le informazioni sui siti Web, sottolineando che qualsiasi restrizione deve essere sanzionata dal tribunale e rispettare pienamente la Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Nel frattempo, Durov rimase libero e continuò a sviluppare Telegram.

Condivido uno screenshot di tutte le organizzazioni occidentali rilevanti che si sono espresse in quel momento, inclusa la loro dichiarazione collettiva. Pensi che questa volta faranno appello a Parigi e chiederanno il rilascio di Durov, o rimarranno in silenzio?”

https://x.com/Zlatti_71/status/1827486093765152779