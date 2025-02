Trump: “L’Europa sta perdendo la libertà di parola”

“Ho sentito il suo discorso. Ha parlato di libertà di parola. E penso che sia vero. L’Europa sta perdendo il suo meraviglioso diritto alla libertà di parola. Lo vedo”. Lo ha detto Donald Trump commentando il discorso del suo vice JD Vance alla conferenza di Monaco sulla sicurezza.

“Temo che nel Regno Unito e in tutta Europa la libertà di parola sia in ritirata”, ha detto il vicepresidente Usa J.D. Vance a Monaco. “Ammetto che a volte le voci più’ forti a favore della censura non provengono dall’Europa, ma dal mio Paese, dove l’amministrazione precedente ha minacciato e fatto pressione sulle società di social media affinché censurassero la cosiddetta disinformazione. Per quanto riguarda la disinformazione, come ad esempio l’idea che il coronavirus fosse probabilmente partito da un laboratorio in Cina, il nostro governo ha incoraggiato le aziende private a mettere a tacere le persone che osavano dire quella che si è rivelata un’ovvia verità”, ha detto Vance.

“Make Europe great again!. Mega, Mega, Mega”: Elon Musk ha postato e commentato così l’intervento di J. D. Vance alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza, rilanciando il suo slogan, una declinazione in versione europea di quello trumpiano “Maga” (Make America great again).

