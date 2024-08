Migranti, 131 sbarcati a Lampedusa

Centotrentuno migranti sono sbarcati stamane, da 4 natanti a Lampedusa dove ieri ci sono stati 13 approdi con un totale di 581 persone

Il primo gommone, con 50 etiopi e sudanesi a bordo, è stato aiutato dall’equipaggio della ong Mare Jonio che ha atteso l’arrivo della motovedetta Cp327 della guardia costiera e il trasbordo di uomini, donne e bambini. Il gruppo, a loro dire, è partito da Abu Kammash in Libia.

Un barcone di 10 metri è stato aiutato da una motovedetta romena dell’assetto Frontex, a bordo 34 (3 donne e 12 minori) libici, tunisini, sudanesi, marocchini. Fra loro anche una minore disabile.

I militari della motovedetta V1104 della guardia di finanza hanno agganciato invece un barchino di 6 metri con 25 (4 donne e 12 minori) libici e sudanesi. I migranti hanno riferito d’essere salpati da Zuwara in Libia in contemporanea al barcone con 34 persone.

Sempre l’assetto romeno di Frontex ha, in mattinata, agganciato una barca in vetroresina con a bordo 22 (3 donne e 4 minori) siriani ed egiziani che hanno riferito d’aver pagato da 4.500 a 6.700 euro per il viaggio iniziato da Zawiya in Libia. Tutti i nuovi arrivati sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, sono presenti 674 migranti. Per la mattinata, su disposizione della prefettura di Agrigento, è previsto il trasferimento di 150 persone con la nave Sansovino che giungerà in serata a Porto Empedocle. Ieri sera erano stati già spostati 100 migranti che sono arrivati all’alba al porto Empedoclino. (ANSA)