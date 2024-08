Bill Clinton: “Kamala Harris ha esperienza per guidare il Paese”

“Kamala Harris ha l’esperienza, la visione, il temperamento e la gioia” per guidare il Paese. Così l’ex presidente americano Bill Clinton, alla terza serata della convention democratica di Chicago, in Illinois. Bill Clinton ha quindi sottolineato che alle elezioni di novembre “abbiamo una scelta chiara: ‘We the people’ da un lato e ‘Io e me stesso dall’altro'”.

La sera precedente sul palco c’era stato un altro ex presidente, Barack Obama, che ha espresso il suo sostegno a Kamala Harris dicendo: “Yes, she can”.

“Non passa giorno che io non sia grato per l’opportunità che il popolo americano mi ha dato di essere una delle 45 persone che hanno ricoperto questo incarico. Anche nei giorni brutti, puoi comunque far accadere qualcosa di buono”, ha aggiunto l’ex inquilino della Casa Bianca.

Trump: “Una comunista radicale che distruggerà il nostro Paese”

In un comizio indoor gremito di fan a Wilkes-Barr, in Pennsylvania (uno degli Stati in bilico, ndr), Donald Trump ha continuato a dipingere così la sua rivale Kamala Harris. Il candidato repubblicano ha attaccato la democratica sempre sugli stessi temi: immigrazione, economia, inflazione, riduzione dei fondi alla polizia (una posizione che aveva prima di diventare vicepresidente), contrarietà al fracking (altra posizione che ha cambiato) e persino la sua risata esplosiva (“le hanno impedito di ridere, altrimenti perde”). tgcom24.mediaset.it