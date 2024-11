WP: Trump vuole indagare sulle elezioni del 2020

Secondo due persone vicine al team di transizione di Trump, il presidente eletto intenderebbe intanto licenziare l’intera squadra che ha lavorato con il procuratore speciale Jack Smith e usare il dipartimento di Giustizia Usa per indagare sulle elezioni del 2020. A rivelarlo è il ‘Washington Post’.

“Trump – scrive il quotidiano Usa che cita una delle fonti – sta anche pianificando di riunire squadre investigative all’interno del Dipartimento di Giustizia per andare a caccia di prove negli Stati in bilico e dimostrare che ci sono stati brogli durante le elezioni del 2020”.

Alla domanda sui piani di Trump per licenziare il team di Smith e indagare sulle elezioni del 2020, una portavoce di Trump ha fatto eco alla frequente affermazione del presidente eletto secondo cui i casi del Dipartimento di Giustizia contro di lui sono motivati politicamente.

“Il Presidente Trump ha fatto una campagna elettorale per licenziare i burocrati disonesti e il popolo americano può aspettarsi che manterrà questa promessa“, ha dichiarato l’addetta stampa Karoline Leavitt in un comunicato. “Una delle molte ragioni per cui il Presidente Trump ha vinto le elezioni con una valanga di voti è che gli americani sono stufi di vedere i dollari delle loro tasse spesi per colpire i nemici politici dell’Amministrazione Biden-Harris piuttosto che per dare la caccia ai veri criminali violenti nelle nostre strade”.

Trump parla ancora spesso delle elezioni del 2020, in cui ha vinto Biden, e continua a insistere sul fatto che la vittoria gli sarebbe stata rubata. Il presidente eletto ha sostenuto fin dall’inizio che le indagini di Smith sui suoi sforzi per ribaltare la sconfitta, così come la sua presunta cattiva gestione di documenti riservati dopo aver lasciato la Casa Bianca, sono esempi degli attacchi contro di lui e che deve essere vendicato. Quando diventerà di nuovo presidente, Trump “vuole sbarazzarsi dei cattivi e delle persone che gli hanno dato la caccia”, ha detto una delle persone che hanno familiarità con i piani del presidente eletto. Adnkronos