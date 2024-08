Zelensky agli alleati: ‘rimuovere barriere che impediscono di indebolire i russi’

In Ucraina “stiamo facendo il possibile per fornire ai nostri guerrieri le armi e rifornimenti necessari: è cruciale che i nostri partner rimuovano le barriere che ostacolano la nostra azione per indebolire le posizioni russe nel modo in cui richiede questa guerra”. E’ quanto ha detto Volodymyr Zelensky in un video messaggio pubblicato su X in cui sottolinea che “capacità a lungo raggio sono la risposta ai problemi strategici più critici di questa guerra”.

“Il coraggio dei nostri soldati e la resilienza delle nostre brigate di combattimento compensa la mancanza di decisioni essenziali da parte dei nostri partner”, aggiunge il presidente ucraino affermando che “abbiamo bisogno di tutti i partner che possono veramente aiutare”. “Possiamo con decisione negare agli occupanti ogni possibilità di avanzare e provocare distruzione se avessimo capacità a lungo raggio sufficienti“, conclude Zelensky. (Adnkronos)