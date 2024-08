“Inviati Rai entrati illegalmente in territorio russo”

Stefania Battistini, l’inviata della RAI insignita da Zelensky dell’onorificenza Ordine della Principessa Olga, III grado, per i servizi resi al paese, e’ entrata illegalmente nella regione russa di Kursk occupata dalle truppe ucraine.

Per chi lo avesse dimenticato, ricordiamo che la Battistini suscitò grande ilarità nel 2022, quando si esibì in un servizio del TG1 come “inviata di guerra”, bardata di tutto punto con elmetto e giubbotto antiproiettile, mentre la gente del posto faceva tranquillamente la fila all’ufficio postale.

(ANSA) – “Il Ministero degli Interni russo intende avviare un procedimento penale contro i giornalisti italiani che hanno realizzato un ”reportage” dalla regione di Kursk”

Lo scrive Baza, un canale Telegram russo di notizie, secondo cui si tratterebbe di “un procedimento penale ai sensi dell’articolo 322 del codice penale della Federazione Russa sull’attraversamento illegale del confine dello Stato”.

“Stefania Battistini e Simone Traini potrebbero essere sottoposti a un procedimento penale”, scrive Baza ricordando che “sul Tg1 è andato in onda un servizio dalla città di Sudzha”. (ANSA)